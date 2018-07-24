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LPG ithalatı mayısta yüzde 9,79 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 artarak 304,1 bin ton oldu. Aynı dönemde LGP üretimi yüzde 26 azaldı.
24 Temmuz 2018 22:11
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LPG ithalatı mayısta yüzde 9,79 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 artışla 304 bin 108 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mayıs ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ve Norveç oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 9,79 artışla 304 bin 108 tona ulaştı.

Mayısta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,21 artarak 9 bin 531 tona yükseldi. En çok ihracat sırasıyla Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Türkiye Serbest Bölge ve Tunus'a yapıldı.

Aynı dönemde LPG üretimi ise yüzde 26 azalışla 75 bin 96 ton oldu.

﻿OTOGAZ SATIŞINDA ARTIŞ

Mayısta tüplü LPG satışı yüzde 4,88 ve dökme LPG satışı yüzde 49,53 azalırken, otogaz satışlarında yüzde 1,52 artış görüldü. Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta 68 bin 15 ton tüplü LPG, 8 bin 798 ton dökme LPG ve 268 bin 650 ton otogaz satışı yapıldı.

LPG pazarında yüzde 77,76 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 19,69 ile tüplü, yüzde 2,55 ile de dökme LPG izledi.
Anadolu Ajansı
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