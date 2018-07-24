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CHP'li 3 belediye başkanı daha kurultay istedi

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve İzmir Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç CHP'de 'olağanüstü kurultay isteyen isimler' arasına katıldı. Üç başkan da CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için imza verip diğer delegelere de çağrıda bulundular.
24 Temmuz 2018 22:40
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CHP'li 3 belediye başkanı daha kurultay istedi

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve İzmir Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç CHP'de 'olağanüstü kurultay isteyen isimler' arasına katıldı. Üç başkan da CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için imza verip diğer delegelere de çağrıda bulundular.

CHP'de kurultay tartışmalarına katılan son isim Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve İzmir Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç oldu.

BAŞKAN NUHOĞLU: OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN İMZA VERDİM

Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu olağanüstü kurultay çağrısını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

İşte Başkan Nuhoğlu'nun açıklaması "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları partimiz Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir değerlendirme, yenilenme ve değişim ihtiyacını zorunlu kılmıştır.

Meclisin işlevinin tartışıldığı, ülkemizin geleceği için endişe duyduğumuz koşullarda; Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapma biçimi ve demokrasi anlayışı ile örnek ve umut olmak zorundadır. Halkımızın değişim ve dönüşüm sağlayacağımıza inanmasının önkoşulu; parti içi demokrasinin sağlanmasıdır.Değişim ve dönüşümün tek başına kişilerin değişimi ile olmayacağı açıktır. Anlayış ve politikalarımızın değişmesi, ülkenin bulunduğu koşullara ve gerekliliklere göre yenilenme sağlanmadan başarı da sağlanamaz. Ülkemizin ve partimizin geleceği için ihtiyaç duyulan değişim, yenilenme ve siyasallaşma parti içi demokrasinin tüm kanallarının işletilmesi ile mümkündür.

Önseçimin kalıcı hale getirilmesinden, seçim sonuçlarının doğru analiz edilmesine, ideolojik çizgiden parti içi örgütlenme ve mücadele biçimlerinin konuşulmasına, tartışılan isimler dışında farklı seçeneklerin de gündeme gelebileceği tüm soru ve sorunlarımızı tartışacağımız bir ortamın en kısa sürede gerçekleşmesi gerekmektedir. Partimizin iktidara, halkımızın demokrasi, barış ve huzura ulaşmasını sağlayacak adımları atmak hepimizin sorumluluğundadır. Bu sorumlulukla Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nın (Büyük Kongre'nin) Siyasi Partiler Kanunu'nun 14/6 maddesinin ve Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün 48. maddesinin 1,4, ve 5. fıkraları uyarınca Güvenoyu ve Seçim Maddeleri konularak olağanüstü toplanması için imza verdim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI DA 'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' DEDİ

Nuhoğlu'nun ardından bir açıklama da Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç'dan geldi. Aytaç da CHP'de bir değişim isteğinin ortaya çıktığını, bunun için de partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için çağrıda bulunup toplantı çağrısı için imza verdiğini açıkladı.

İZMİR'DEN DE KURULTAYA DESTEK GELDİ

İzmir'de Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de CHP'deki kurultay tartışmalarına dahil oldu. Gönenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınırlı bir değişim talebinin çözüm değil ayrışma yaratacağını belirterek köklü bir değişimi desteklediğini vurguladı. Gönenç şu açıklamayı yaptı:

"CHP yüzyıla yaklaşan öyküsü ile Türkiye siyasal tarihinin temel taşıdır ve öyle kalmaya devam edecektir. Değişim taleplerinin de buna verilen yanıtlarında CHP'nin geçmişine yaraşır olgunlukta olması gerekir. Yalnızca Genel Başkanlık ya da parti üst yönetimi ile sınırlı bir "değişim" çözüm değil ayrışma yaratır. Genel Merkez yapılanmasından aşağıya doğru değişmesi gereken çok yapı çok unsur var. Yapısal ve köklü bir "değişim" başarı için kaçınılmaz bir zorunluluk. Üye-delege yapılanmasından örgütlenme biçimine değin kapsayıcı bir restorasyon sürecini başlatmalıyız. Bir buçuk günlük kurultayla değil belki aylar süren katılımcı bir yaklaşımla hazırlanacak çağdaş sosyal demokrat bir parti tüzüğü ile CHP'yi güçlendirip yeniden umutlanmak ve umut vermek için değişim şart."

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da kurultay ve değişim çağrısı yapmıştı.

sözcü

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