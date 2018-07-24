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Yol çöktü, otobüs çukura düştü

Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan çöken yol ve bina haberleri dikkat çekiyor. 20 Temmuz'da Beşiktaş Dolmabahçe'de henüz bilinmeyen bir nedenle yol çökerken, bugün Beyoğlu'nda toprak kayması sebebiyle çöken bina korku dolu anlar yaşattı. Ayrıca yine bugün Maltepe'de yoğun yağmur nedeniyle yol çöktüğü haberi geldi. Çöken yola bir İETT otobüsünün tekeri düşerken, yolcusu olmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca yolun daha önce de çöktüğünü belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
24 Temmuz 2018 22:53
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Yol çöktü, otobüs çukura düştü

Maltepe'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü. Yolcusu bulunmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı. Olay saat 10.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TP 7455 plakalı Marmara Eğitimköyü -Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.

Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü. Şans eseri otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanama olmazken otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Otobüsün kurtarılmasının ardından görevliler çöken yolu kapatarak asfaltlama çalışması yaptı. Bu yolu kullanan sürücüler daha öncede benzer bir durumun yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Görevlilerin çalışmasının ardından cadde tekrara trafiğe açıldı,
Doğan Haber Ajansı
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