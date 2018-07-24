Yol çöktü, otobüs çukura düştü

Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan çöken yol ve bina haberleri dikkat çekiyor. 20 Temmuz'da Beşiktaş Dolmabahçe'de henüz bilinmeyen bir nedenle yol çökerken, bugün Beyoğlu'nda toprak kayması sebebiyle çöken bina korku dolu anlar yaşattı. Ayrıca yine bugün Maltepe'de yoğun yağmur nedeniyle yol çöktüğü haberi geldi. Çöken yola bir İETT otobüsünün tekeri düşerken, yolcusu olmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca yolun daha önce de çöktüğünü belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Yol çöktü, otobüs çukura düştü Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan çöken yol ve bina haberleri dikkat çekiyor. 20 Temmuz'da Beşiktaş Dolmabahçe'de henüz bilinmeyen bir nedenle yol çökerken, bugün Beyoğlu'nda toprak kayması sebebiyle çöken bina korku dolu anlar yaşattı. Ayrıca yine bugün Maltepe'de yoğun yağmur nedeniyle yol çöktüğü haberi geldi. Çöken yola bir İETT otobüsünün tekeri düşerken, yolcusu olmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca yolun daha önce de çöktüğünü belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. 24 Temmuz 2018 22:53 Devamını gör