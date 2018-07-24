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FETÖ'den ihraç edilen şehidin babası görevine iade edildi

2016 yılında çıkarılan KHK ile ihraç edilen, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç, komisyon kararı ile görevine döndü. "Adalet geç de olsa tecelli etti" diyen Koç ailesi ise "İtibarımız geri verildi. FETÖ'cü damgasından kurtulduğumuz için mutluyuz" dediler.
24 Temmuz 2018 23:00
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FETÖ'den ihraç edilen şehidin babası görevine iade edildi

Afrin harekatı kapsamında 1083 rakımlı Keltepe'de 1 Mart günü çıkan çatışmada şehit olan 8 askerimizden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un Konya'da yaşayan babası Ahmet Koç'un, oğlu şehit olmadan 4 ay önce Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiği ortaya çıkmıştı.

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaparken işten atılan ve görevine iade edilmeyen Koç'un komşularının da bu ihraç sonrasında aileye karşı "FETÖ'cüler..." diye mesafe koyduğu şehit ailesinin zor günler geçirdiği medyaya yansımıştı. Oğlu Abdullah Taha Koç'un tabutunu iki eliyle omuzladığı görüntü ile hafızalara kazınan şehit babası Ahmet Koç'a iade-i itibar yapıldı.

"FETÖ'CÜ DAMGASINDAN KURTULDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

22 Kasım 2016 yılında çıkarılan KHK ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edilen Koç'un komisyon kararı ile görevine iade edildiği öğrenildi. Ahmet Koç'un yakınları ise Sözcü'ye "Adalet geç de olsa tecelli etti. İtibarımız geri verildi. FETÖ'cü damgasından kurtulduğumuz için mutluyuz" dediler.
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