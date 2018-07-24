Polise aracını aratmayan İl Sağlık Müdürü istifa etti

Deniz AYAS

21 Mart 2018 günü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın nizamiyesinde meydana gelen olayda; Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, güvenlik kontrol noktasında durdurulan aracını "Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm, beni de aracı da arayamazsın." diyerek polislere aratmamıştı.

'Araç aratmama' skandalında müdürün aracını durduran ve ona yardıma gelen 4 polis memuru ildeki farklı ilçelere 'sürgün gibi' gönderilmiş ve haklarında soruşturma açılmıştı. Müdürün aracını durduran polis memuru hakkında da "FETÖ'cü" iması ortaya atılmış bunun üzerine mağdur polis savcılığa ikinci bir suç duyurusunda bulunmuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ!

Konunun medyaya yansıması üzerine hakkında Şırnak Valiliği müdür Uzun hakkında inceleme başlatmıştı. Ancak Uzun'un Mayıs ayında başlatılan soruşturma sonucunu beklemeden görevinden istifa ettiği öğrenildi.

FARKLI BİR İLE TAYİNİNİ İSTEMİŞ

Uzun'un; il sağlık müdürü olarak farklı bir kente atanmak istediği, ancak polislerle yaşadığı tartışma sonrası hakkında açılan idari soruşturma sebebiyle bunun gerçekleştirilemediği ve bunun üzerine de görevinden istifa ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta görevinden istifa eden Uzun'un Şırnak'ta 'doktor' olarak görevine devam ettiği öğrenildi.

Nedim Uzun, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevinden istifa etti.

BİR HASTA YAKINI İLE DE TARTIŞMIŞ!

Nedim Uzun'un istifa kararı almadan önce bir hasta yakını ile de tartıştığı bildirildi.

POLİSLER DE SORUŞTURMANIN SONA ERMESİNİ BEKLİYOR

Havalimanında, Uzun'un aracını durduran ve il genelindeki farklı ilçelere tayin edien dört polis memurunun da Valilikçe ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başlatılan soruşturmanın sonucunu bekledikleri kaydedildi. Savcılıkca başlatılan soruşturmaların da sürdüğü öğrenildi.

Sözcü