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Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı

Diyarbakır'da özel sektörde çalışan yüksek lisans öğrencisi Hakan Güzelsoy, bedelli askerlik parasını toplamak için büyük ve küçükbaş hayvanlarını sosyal medya üzerinden satışa çıkardı.
24 Temmuz 2018 23:13
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Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 4 yıllık lisans mezunu Güzelsoy, 2015 yılında başladığı yüksek lisans eğitiminin son dönemlerinde bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte bir nebze de olsa rahatladı.

Askerliğini, bedelli olarak yapmak isteyen Güzelsoy, kredi çekme şansının olmadığı için parayı denkleştirmek için farklı bir çözüm buldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Çocukluğundan bu yana meslek olarak yaptığı çobanlıkla, baktığı küçük ve büyükbaş hayvanlarını satma kararı aldı. Durumu ailesine bildiren Güzelsoy, olumlu yanıt aldıktan sonra, hayvanlarını satışa çıkardığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

'15 BİN TL'Yİ DENKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Hayvanlarını satışa çıkaran Güzelsoy, seçimden önce bedelli askerlikle ilgili konuşmaların yapıldığını ve şimdi ise konunun komisyonda tartışıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Yaş, ücret bir de askerlik süresiyle ilgili olarak çalıştığım özel kurumda şu an kredi çekersem eğer 15 bin lirayı denkleştirmem çok zor olacak. Kredi çekmem halinde bunu geri ödemesi de imkansız belki. İmkansız demek ağır olur ama zorluk eşiğinde olacaktır. Dolayısıyla buna çare bulmak için kimileri borç alır, kimileri ise başka çözüm arar. Ben de kredi çektiğim zaman geri ödemede sıkıntı yaşayacağım. Mecburen köyde hafta sonları yaptığım çobanlık mesleğim var. İlkokuldan bu yana yapıyorum zaten. Hafta sonları hayvanlarla uğraşırdım. Bu bedelli askerliğin ücretini denkleştirmek için en kısa yollardan birisi hayvanları satmak olacağını düşündüm. Şu an 8 koyun yavrusu, inekler ve tavuklar da var. Parayı denkleştirene kadar yavaş yavaş teker teker satacağım. 15 bin lirayı denkleştirene kadar bunu yaparım. Sosyal medya başta olmak üzere dost ve akrabalara da bunu bildirdim. Kitle iletişim araçları içerisinde yer alan sosyal medyada da paylaştım. Haberin yayılması ve farklı kitlelere ulaşması için sosyal medya üzerinden girişimde bulundum."

'BEDELLİ ASKERLİK İÇİN HAYVANLAR SATILIKTIR'

Güzelsoy, sosyal medya hesabından, 'Bedelli askerlik 15 bin TL olarak açıklandı. Parayı denkleştirmek oldukça zor. Mecburen eldeki hayvanları satacağım. Bedelli askerlik için hayvanlar satılıktır' yazılı notu paylaştığı görüldü.

Doğan Haber Ajansı
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