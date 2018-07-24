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Sabun Çayı Şelalesi serinliğin adresi oldu

Osmaniye'de Düldül Dağı eteklerindeki şelale, doğal güzelliği ve soğuk sularıyla sıcak yaz günlerinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
24 Temmuz 2018 23:43
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Sabun Çayı Şelalesi serinliğin adresi oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Düldül Dağı eteklerinde bulunan Sabun Çayı Şelalesi, gerek doğal güzelliği gerek soğuk sularıyla sıcak yaz günlerinin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Amanos Dağları'ndan başlayan Sabun Çayı'nın Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı eteklerinde yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Sabun Çayı Şelalesi, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Şelale, soğuk sularda serinlemek veya çevresinde gerek piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği yer olurken bölge, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Kahramanmaraş'tan ailesiyle şelaleyi görmeye gelen Ahmet Doğan, havaların sıcak gitmesi nedeniyle serin yerler aradıklarını dile getirerek, hem doğal güzelliği hem de serin olması nedeniyle Sabun Çayı Şelalesi'ni tercih ettiklerini dile getirdi.

Düziçi'nde yaşayan Kamil Sakar da yaşadığı kentte böyle güzel bir yere sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade ederek, "Havalar çok sıcak gidiyor. Evde klimayı çalıştırıp oturmak yerine her akşam ailemle buraya gelmeyi tercih ediyorum. Burada hem serinliyoruz hem de pikniğimizi yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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