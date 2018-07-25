25 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareket edecek.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisince düzenlenen "Sıfır Atık Projesi" eğitim programına katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı Avrupa Yakası kesiminde incelemede bulunacak.

(İstanbul/15.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Atina)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul'un yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetleriyle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere toplam 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Sakarya'da, darbe girişimine ilişkin 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını Gundadalur Stadı'nda yapacak.

(Torshavn/20.30.21.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

3- Fransa Bisiklet Turu, 17. etapla devam ediyor.