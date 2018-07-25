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Terörle mücadele kanun teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi
Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi.
Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi.
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