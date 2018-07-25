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Terörle mücadele kanun teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi.
25 Temmuz 2018 00:39
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Terörle mücadele kanun teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi.
İhlas Haber Ajansı
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