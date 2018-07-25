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Rekabet Kurulu üyeliklerine atamalar yayımlandı
Rekabet Kurulu üyeliklerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı. Söz konusu atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 22'inci maddesi ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci ve 3'üncü maddeleri uyarınca uygun görüldü.
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