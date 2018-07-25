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Cumhurbaşkanı başdanışmanları belli oldu!
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Milli Eğitim Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.
Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.
Bakan yardımcılıklarına atama
Milli Eğitim ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlıklarında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.
Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen ise Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi.
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