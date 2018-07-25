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MİT kumpasının merkezi D Büro
FETÖ'cü polislerin MİT kumpasını İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, D Büro Amirliği'nde organize ettikleri ortaya çıktı. Oslo görüşmeleri olarak bilinen ses kaydının burada montajlandığı tespit edildi
FETÖ'cü savcı ve polislerin, 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ile bazı MİT yöneticilerini ifadeye çağırıp tutuklama girişimine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmış, emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında "MİT üzerinden devlet politikalarına yönelik kumpas soruşturmalarına ilişkin talimatın, doğrudan elebaşı Fetullah Gülen'in de içinde bulunduğu bir heyet tarafından örgüt mensuplarına iletildiği" belirtildi. Örgütün üst yönetiminden gelen talimatın ardından 2011 yılı temmuz ayında Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün gibi emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu kişilerin de toplantılar yaptığı aktarıldı. Emniyet müdürlerinin toplantılarında, örgüt elebaşılarından gelen talimatların alt kadrolara iletildiği kaydedildi. Bu talimatlar doğrultusunda dönemin FETÖ'cü polis şefleri tarafından MİT'e yönelik kumpas soruşturmasının organize edilerek yürütüldüğü anlatıldı. İstanbul Emniyeti'ndeki kumpas toplantılarına ilişkin, itirafçı olan emniyet müdürü Yunus Dolar'ın ifadelerine de yer verildi. Soruşturma dosyasına göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, D Büro Amirliği, kumpasın merkezi olarak çalıştı. Burası, kumpas soruşturmasına dayanak yapılan hard disklerin incelendiği büroydu.
Bilirkişi incelemesine göre, kamuoyunda Oslo görüşmeleri olarak bilinen ses kaydının burada ele geçen ses dosyaları üzerinden parça parça birleştirildiği belirlendi. "Hard disklerdeki dosyalar, FETÖ'cü polisler tarafından tertip edildi" denildi.
FATİH ULAŞ
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