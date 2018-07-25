İşte kare kare himmet ihaneti

FETÖ'nün para kaynaklarından himmet, Eskişehir emniyeti tarafından kare kare görüntülendi. AKŞAM himmet toplayan FETÖ'cülerin fiziki takip görüntülerine ulaştı. Fotoğraflarda, eczacı ve kuyumcu gibi kapı kapı dolaşan şüpheliler, himmet toplarken, not defterlerine de not alıyor. Ayrıca şüphelilerin telefon kayıtları da iddianameye girdi. Tapelere göre şüpheliler öncelikle gidecekleri adresleri tek tek belirleyip arıyor. Ertesi gün buluşan şahıslar, esnafı dolaşarak himmet paralarını topluyor. Örgütün zor durumda olması nedeniyle bazı esnaftan birkaç aylık himmeti toptan istedikleri de tapelere yansıdı. İşte o görüşmeler:

'SIKINTIDAYIZ ABİ İKİ AYLIK ALSAK?'

Ahmet Çağlar: Ağabeylerden aylık bir şeyler alıyorsunuz ya. Bunlarla ilgili benimle gündüz muhakkak görüşmen lazım.

Fatih Gürbüz: Bu Erol abiden aldın mı sen şeyi? O bir 20 vardı ya rakam. Bir de Alaattin abiyi ara sen. Bu ay vereceklerle alakalı onlar. 20 bin vardı ya onla alakalı da Erkan abiyi ara. Çok sıkıştık şu an ne yaptınız abi diye bir sorun. Bu Nurullah abiyle Mesut abinin bu aykini biz aldık mı?

Ahmet Çağlar: Yoo daha bu aykine dokunmadık.

Fatih Gürbüz: Abi ekim ayını da baya bi sıkıntı varda, sizden ekimi de talep etsek iyi olmaz mı? Sıkıntı var da çözmemiz lazım. Bayram öncesi yurtdışını çözmemiz lazım.

Yemen ve Moskova kuryeleri Eskişehir'de

Tapelerde Fatih Gürbüz'ün Moskava'dan ve Yemen'den gelen bir kuryenin Eskişehir'de toplanan himmet paralarını götürmek için geldiğini belirtiyor. Bu sebeple Okan B.'yi arayarak diğer şahıslarla birlikte acilen toplantıya çağırdığı tapelere yansıdı:

F. Gürbüz: Abi saat 08.00'de Hamit abinin orda ekip olacak.

Okan B.: Tamam.

Gürbüz: Moskova şeyi geldi şimdi onun için borç arıyoz abi.

Hilal YILDIRIM