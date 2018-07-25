Bakanlar da grup toplantısına katılacak

Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda bakanların Meclis faaliyetlerine katılıp katılmayacağı tartışılarak, bu konuda sergilenecek tavrın, bundan sonrası için bir geleneğe dönüşeceği üzerinde duruldu. Nasıl bir "içtihat" oluşturulması gerektiği konusundaki değerlendirmelerin ardından, bakanların grup toplantılarına katılmalarının uygun olacağı benimsendi. Bu kapsamda tüm bakanlara, "Grup toplantılarına katılmaları" talimatı verildi. Yeni bakanlar da, dünkü grup toplantısına gelerek, partiyle bütünleşmeyi sağlamış oldular.

GÜÇLÜ PARTİ VURGUSU

Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, yeni bakanlara, "Güçlü parti" vurgulu bir tebrik mesajı iletti. Yazıcı, "Yeni sistemin en önemli kurumları, bağımsız ve tarafsız yargının yanında, güçlü Meclis, güçlü yürütme ve bu iki güçlü yapının mimarisini hazırlayan güçlü partidir. Reform ve icraatın merkeze alınacağı başkanlık sisteminde doğru uygulama ve söylem, yeni sistemin siyasal kültürü ve teamül hukukunun güçlü yönde oluşmasına katkı sağlayacaktır" diyerek, partideki teamüllerin yeni kabine üzerinde etkili olması gerektiği mesajını iletti.