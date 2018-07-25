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1.667 inşaat yapı denetim firmasına ceza yağdı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından 779 milyon 682 bin metrekare alana tekabül eden inşaat denetimlerini yapan bin 667 yapı denetim kuruluşundan, işlemlerinde aykırılık tespit edilenlere Temmuz ayına kadar 2 milyon 148 bin 240 lira tutarında cezai işlem uygulandığını bildirdi
25 Temmuz 2018 08:00
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1.667 inşaat yapı denetim firmasına ceza yağdı

KALİTELİ OLACAK

Bakan Kurum, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık çalışmaları kapsamında bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Bu kapsamda bakanlığın yapı denetim çalışmalarını da inceleyen Kurum, projelerin gerçekleştirilme aşamasında ve sonrasında uygulanacak denetimlerin önemli olduğunu vurgulayarak 2018'in ilk 6 ayına ait rakamlara ilişkin bilgi verdi.

Kurum, "Bakanlığımız kontrolündeki yapı denetim kuruluşları tarafından bugün itibarıyla 779 milyon 682 bin metrekare alana tekabül eden inşaatların denetimi gerçekleştirildi. Denetimleri yapan bin 667 yapı denetim kuruluşu içerisinden Bakanlığımızca aykırılık tespit edilenlere, 147'si faaliyet durdurma, 34'ü belge iptali olmak üzere Temmuz ayına kadar toplam 2 milyon 148 bin 240 lira cezai işlem uygulandı" diye konuştu. Kurum, "Ancak kriterlere uymadığı gerekçesiyle 97 denetçinin belgesi de iptal edildi" dedi.
Star Gazetesi
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