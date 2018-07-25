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Genç kadın ortağı tarafından öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da 30 yaşındaki Gamze Ceylan, birlikte takı dükkanı açmak ve iş kurmak için 600 bin lira aldığı iddia edilen ortağı tarafından öldürüldü.
25 Temmuz 2018 07:35
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Genç kadın ortağı tarafından öldürüldü

İzmir'de yaşayan Gamze Ceylan, bir süre önce tanıştığı Hakkı D. ile ortak takı dükkanı açmaya karar verdi. İzmir'de açılacak dükkan için Hakkı D. 600 bin lira para gönderdi. Ancak dükkan bir türlü açılmadı.

Hakkı D., ortağı Gamze Ceylan'ı İstanbul'a çağırdı. İkili Eyüpsultan'da bir pastanede buluştı. Ceylan biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra ise ikili otomobile bindi. İddiaya göre, Hakkı D., 30 yaşındaki kadını başından vurdu.

Daha sonra ise hastaneye götürdü. Yoğun bakıma alınan Ceylan hayatını kaybetti. Hakkı D. gözaltına alındı.
Sabah
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