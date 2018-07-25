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Kılıçdaroğlu, A takımını değiştiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine neşteri vuruyor. Değişim isteyen muhalifler imza toplarken, CHP lideri A takımını değiştirme kararı aldı. Ağustos ayı başında CHP yönetiminin değişmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu dün, "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır" demişti
25 Temmuz 2018 07:40
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Kılıçdaroğlu, A takımını değiştiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulunda değişimi işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda ağustos ayının başında revizyona gitmesi bekleniyor.

CHP'de değişim isteyen muhalifler olağanüstü kurultay için imza toplarken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da bir değişim mesajı geldi. Gerekçe değişim isteyen muhalifler değil. Farklı kuruluşlara yaptırılan 24 Haziran seçim değerlendirmeleri genel merkeze ulaştırıldı. Analizler incelendi. Yerel seçimin stratejisi oluşturulurken de böyle bir ihtiyaç olduğuna karar verildi.

"YENİ SÜREÇTE PARTİDE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP ldieri partisindeki olağanüstü kurultay ve bu kurultay için delegelerden imza toplanması ile ilgili tartışmaları değerlendirirken, "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye'nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın" diye konuştu.

Birçok belediye başkanı ve il yönetimi temsilcisi CHP'nin grup toplantısına katılması dikkat çekti.
Habertürk
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