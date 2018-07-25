1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktorlarda döner sermayeden prim kesintisine son

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda doktorları sevindirecek bir düzenleme yapıldı. Uzman doktor ve diş tabipleri ile uzman olmayan doktor ve diş tabiplerinin döner sermayeden aldıkları payda yapılan kesinti uygulamasına son veriliyor. Kesinti 1 Ocak'ta sona erecek
25 Temmuz 2018 07:55
Yazdır
Doktorlarda döner sermayeden prim kesintisine son

Uzman ve uzman olmayan doktorlar ile diş tabiplerinin emekli aylıklarında sırasıyla 2 bin 5 lira ve bin 533 lira artış yapılmasına ilişkin düzenleme, Plan Bütçe Komisyonu'nda gece yapılan görüşmelerde değiştirildi. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun ek 3. maddesi kapsamında 2010 yılından bu yana, kamudaki uzman doktor ve diş tabipleri ile uzman olmayanların döner sermayeden aldıkları paylardan prim kesintisi yapılıyor. Kesinti tutarı, döner sermayeden alınan paya göre değişmekle birlikte 800 liraya kadar çıkabiliyor.

TORBA YASA'DA YER ALIYOR

Meclis gündeminde bulunan torba yasa teklifinde uzman doktor ve diş tabiplerinin emekli aylıklarında 2 bin 5 lira, uzman olmayanların emekli aylığında da bin 533 lira artış öngörülüyor. Bu tutarlar, şu an emekli olanlara aynen ödenecek.

Teklifte, halen çalışmakta olan doktorlar açısından, Ek Madde 3 kapsamında yapılan kesintilere karşılık bağlanacak emekli aylığı ile yeni yasayla verilecek tutarlar arasındaki farkın ödeneceği öngörülüyordu.

TUTAR 800 TL'Yİ BULUYOR

Komisyon görüşmeleri sırasında bu konuda önergeyle değişiklik yapıldı. 2010'dan bu yana devam eden döner sermaye paylarından prim kesintisi uygulamasına son verildi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kesinti yapılmayacak. Döner sermaye paylarından yapılan kesinti tutarı, kişiden kişiye değişmekle birlikte 800 liraya kadar ulaşabiliyor. Uzman ve uzman olmayan doktorlardan 2010 yılından bu yana yapılan kesintilerden dolayı emekli aylıklarında doğan artışlar ise emekli olduklarında ayrıca ödenecek.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,529 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?
25 Temmuz 2018 08:10		 Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
25 Temmuz 2018 08:02
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
23 Temmuz 2018 09:30		 Hükümetten doktorlara moral aşısı
19 Temmuz 2018 12:55
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
17 Temmuz 2018 14:13		 Enerji Bakanı Fatih Dönmez kimdir?
09 Temmuz 2018 22:31
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?
09 Temmuz 2018 22:26		 Sanayi Bakanı Mustafa Varank kimdir?
09 Temmuz 2018 22:23
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kimdir?
09 Temmuz 2018 22:21		 Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kimdir?
09 Temmuz 2018 22:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
Bedellide 1 gün sürprizi
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
İşte kare kare himmet ihaneti
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?
Değişmeyen Rota: Marmaris
Telefon rehberinde 'Şakirt' oyunu
Özel okul personeli siyasi partiye üye olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 1
şampiyonlar ligi 2
flört 2
benfica 1
boş boş bakmak 1
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
supporters 2
Abbiiee 2
Burhan Altıntop 2
hayatı ıskalamak 3
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alım İlanı
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam