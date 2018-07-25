Çöken bina dayansaydı imar affına yetişecekti

İmar Barışı kapsamında başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde bir çok kaçak yapı sahibi aftan yararlanmak için başvuruda bulunuyor. Deprem riski altında bulunan ve uzmanların bina stoğunun büyük bir bölümünün depreme dayanıklı olmadığını belirttiği Mega Kent'te dün çöken temeli olmayan bina dikkatlari İmar Barışı'na çevirdi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Sütlüce'de bulunan binanın aftan yararlanma durumu olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Sütlüşlce'de İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında istinat duvarı çökerek toprak kaymasına neden oldu. Toprağın kayması sonucu inşaatın yanındaki temeli olmayan binanın altı boşaldı. Binanın çökme tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Önlem olarak binaya komşu olan 3 bina daha boşaltıldı. Binaların boşaltılmasından 2 saat sonra toprak kaymasının devam ettiği sırada, çevredekilerin korku dolu gözleri arasında bina büyük bir gürültüyle çöktü. Göçüğün gündüz olması ve vatandaşların bunu farkederek yapıyı boşaltması olası bir faciayı önledi.

BELEDİYE BAŞKANI 'RUHSATI YOK': Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, istinat duvarının yoğun yağmurlar nedeniyhle çöktüğünü işfade ederek yıkılan bişnanın 1994'te yapıldığını belirtti. Demircan şunları söyledi: Binanın ruhsatı, iskanı yok. Kaçak bir yapı. Normalde boşluğun arkasında bir istinat duvar var. Bu duvarın arkasındaki kum aşırı yağmurdan şişiyor, şişince patlıyor ve arkadaki dolgu tamamen yeni yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor."

ÖNCEDEN UYARDIK: Binanın sahibi Emin Ertürk, "Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin burada su çekmeden burada bir şey olmayacağını sıva çatlağı olacağını söylediler. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı" diye konuştu.

Arda Turan: Ruhsatım ve bütün izinlerim var

İnşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: "Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor." Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi.

MALTEPE'DE YOL ÇÖTÜ OTOBÜS ÇUKURA DÜŞTÜ

Beyoğlu'ndaki bişnanın çöktüğü saatlerde Maltepe'de de yağmur nedeniyle yolda mçökme eydana geldi. Marmara Eğitimköyü -Maltepe seferi yapan İETT otobüsü Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü. Şans eseri otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken otobüs tampon üzerinde kaldı. Şoför olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.