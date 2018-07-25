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KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı

Hafta sonu yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı, soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınavda Türkiye'nin ilk Milli Parkı'nın nerede olunduğu soruldu. Şıklarda ise Yozgat, Ankara, Çankırı, Çorum ve Bartın'da bulunan milli parklar yer aldı. İlk milli parkın Yozgat'ta olacağına ihtimal vermeyen adaylar yanlış cevap vermiş oldu
25 Temmuz 2018 08:15
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KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yaptığı duyuruda Lisans düzeyindeki KPSS soruları ve cevap anahtarını yayınladı.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecekler.

SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sınavda Türkiye'nin ilk Milli Parkı'nın nerede olunduğu soruldu. Şıklarda ise Yozgat, Ankara, Çankırı, Çorum ve Bartın'da bulunan milli parklar yer aldı.

İlk milli parkın Yozgat'ta olacağına ihtimal vermeyen adaylar yanlış cevap vermiş oldu.
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2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
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