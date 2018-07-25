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Cumhurbaşkanlığına, 4 gün boyunca vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına 4 gün boyunca Fuat Oktay vekalet edecek
T.C.
24 Temmuz 2018 68244839-140.01-3-384
25-28 Temmuz 2018 tarihlerinde BRICS Zirvesi vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne
ziyarette ve ayrıca Zambiya'ya resmi ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet edecektir.
Recep Tayyip ERDOĞAN
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