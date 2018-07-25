1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye küresel güç olma yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" olarak özel davetle katılacağı Güney Afrika'daki 10. BRICS Zirvesi, Türkiye için yeni fırsatlar barındırıyor. 2030'a kadar Batılı ülkelerin toplam ekonomik gücünü geçmesi beklenen BRICS ülkeleriyle ekonomik çeşitliliğin arttırılması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerin derinleşmesi Türkiye'ye küresel güç olma yolunda büyük kazanım sağlayacak
25 Temmuz 2018 08:05
Yazdır
Türkiye küresel güç olma yolunda

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS Zirvesi'nin, Türkiye'nin ekonomik çeşitliliğini arttırması ve birlik ülkeleriyle ticari ilişkilerini derinleştirmesi için fırsat oluşturması bekleniyor. BRICS, gelişmekte olan pazarlar şeklinde tanımlanan Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu, bir istişare ve iş birliği platformunu ifade ediyor. Bu kapsamda BRICS Zirvesi de, 25-27 Temmuz'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da gerçekleştirilecek.

YÜKSEK DÜZEYLİ TEMAS İMKANI

Başkan Erdoğan da küresel ekonomi, ticaret, yatırım ve finansal iş birliği konularının ele alınacağı zirveye "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olarak katılacak. Birçok devlet lideri ve iş dünyası temsilcilerinin hazır bulunacağı BRICS Zirvesi, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonraki yeni dönemde, NATO Zirvesi'nin ardından katılacağı ikinci uluslararası toplantı olacak. Başkan Erdoğan'ın Zirve'ye katılımı, aynı zamanda Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecek. Bu yıl 10'uncusu gerçekleşecek zirve, "Afrika'da BRICS: 4. Sanayi Devrimi'nde kapsayıcı büyüme ve refah paylaşımı için iş birliği" temasıyla toplanacak.

TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ TİCARETİ 60,7 MİLYAR DOLAR

Söz konusu beş üyesinin de Türkiye gibi G-20 üyesi olduğu BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 40'tan, küresel ekonominin ise yüzde 20'den fazlasını oluşturuyor. Dünya ticaretinde yüzde 17'lik paya sahip BRICS ülkeleri, dünyada sanayi ürünlerinin üçe birini, tarım ürünlerinin ise yarısını üretiyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın geçen yıl dünya ile toplam dış ticaret hacmi 5,9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin ise BRICS ülkeleriyle arasındaki toplam ticaret hacmi geçen yıl 60,7 milyar dolar oldu. Türkiye'nin bu dönemde söz konusu 5 ülkeye toplam ihracatı 7,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu ülkelerden ithalat 53,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Zambiya'ya ilk Türkiye Cumhurbaşkanı ziyareti

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinin ardından 28 Temmuz'da da Zambiya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret vesilesiyle başbaşa ve heyetler arası görüşmeler yapacak Başkan Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu, görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyan Erdoğan'ın bu ziyaretinin, Türkiye ve Zambiya arasındaki ilişkilerin daha geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine imkan sağlaması öngörülüyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 947 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayollarında durum
25 Temmuz 2018 08:50		 Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
25 Temmuz 2018 06:30
Mars Dünya'ya en yakın konuma geliyor
24 Temmuz 2018 23:37		 Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı
24 Temmuz 2018 23:13
İş ilanındaki 'tesettürlü olmayan' ifadesine tepki
24 Temmuz 2018 22:16		 İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri
24 Temmuz 2018 22:06
Kitap okuyana çay bedava
24 Temmuz 2018 21:51		 Sabiha Gökçen günlük 120 bin yolcu rakamını geçti
24 Temmuz 2018 20:48
Klima alırken COP ve SEER değerlerine dikkat edin!
24 Temmuz 2018 20:44		 Tebligat ulaşmayınca ihaleye giremedi, gözyaşlarına boğuldu
24 Temmuz 2018 20:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
Bedellide 1 gün sürprizi
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
İşte kare kare himmet ihaneti
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?
Değişmeyen Rota: Marmaris
Telefon rehberinde 'Şakirt' oyunu
Özel okul personeli siyasi partiye üye olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 1
şampiyonlar ligi 2
flört 2
benfica 1
boş boş bakmak 1
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
supporters 2
Abbiiee 2
Burhan Altıntop 2
hayatı ıskalamak 3
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alım İlanı
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam