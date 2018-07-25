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Karayollarında durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.
Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerinde bulunan Göcek Tüneli sağ tüpünün (gidiş şeridi) bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım geliş şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri Malatya yolunun (Darende-Gürün) 12-13. kilometrelerinde istinat duvarı, Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-38 ve 56-57. kilometrelerinde de bölünmüş yol yapım çalışmaları sürüyor.
Trabzon-Rize yolunun 12. kilometresinde (Yomra Çıkış Kavşağı) ışıklı sinyalizasyon tesisi yapım çalışması nedeniyle ulaşım, 17 Ağustos'a kadar bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü sağlanacak.
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