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Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koptu

Rus saadet zinciri MMM'ye düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişi milyonlarca lira dolandırılmış. Yapının Türkiye ayağındaki üst isim 'Leyla' kod adlı Elvira Egorova yakalandı. 1994'te Rusya'da ortaya çıkan saadet zincirini, Çiftlik Bank'ı kuran Mehmet Aydın da örnek almış
25 Temmuz 2018 09:10
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Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koptu

Rusya'da kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren 'MMM' (Mavrodi Maksim Mavrodi) Saadet Zinciri'nin Türkiye şebekesine yönelik İstanbul merkezli 16 ilde yapılan son operasyonla yapı çökertildi. Operasyon, 25 kişinin bu yapı tarafından dolandırıldığını belirterek polise başvurmasıyla başladı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada MMM Türkiye ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı.

1994 yılında Rusya'da kurulan matematik dehası olarak gösterilen Sergey Mavrodi tarafından kurulan sistem kısa sürede 20 milyon üyeye ulaştı. Ama sistemin tıkanması ve şirketin iflas etmesiyle birlikte Mavrodi tutuklandı. 2007 yılında yeniden hayata geçen MMM sistemi kendine yeni yerler aradı ve 2015 yılında Türkiye'de faal olarak çalışmaya başladı.

En az 4 bin mağdur var

Şebeke "mmmturket.net isimli internet adresi üzerinden çalışırken, bazı televizyon kanallarında da yoksul insanlara yardım görüntüleri ile sistem tanıtılıyordu. İki yıl boyunca binlerce kişinin üye olduğu sistem 2017'de çöktü. Sistem güncelleniyor dense de para yatıran binlerce kişi alacaklarını alamadı.

Polisin ilk tespitlerine göre MMM'den şikayetçi olan 25 kişinin 1 milyon 250 bin lirası dolandırıldı. Ancak farklı illerde şikayetçi olan ve henüz emniyete gitmeyen mağdurlar olduğu da belirtildi. Dijital incelemelerde yapının en az 4 bin kişiyi dolandırdığı belirlendi. Vurgun yapılan paranın ise milyonlarca lirayı bulduğu hesaplandı.

Çiftlik Bank'a örnek olmuş

Saadet zinciriyle ilgili yapılan araştırmada, şebekenin yatırılan paraları kripto paraya çevirdiği de ortaya çıktı. Paraların büyük kısmının bu şekilde yurt dışına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Çiftlik Bank vurgununu yapan Mehmet Aydın'ın da Sergey Mavrodi'den etkilendiği ve MMM'yi model aldığı öne sürüldü. Aydın'ın bunu farklı ortamlarda dile getirdiği iddia edildi.

'Matematik dehası' Mavrodi kayıp

Sistemin kurucusu Sergey Mavrodi, Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanmasının ardından bu ülkeden ayrıldı. Bilinmeyen bir yerde yaşamını sürdüren Mavrodi, bu kez sistemi Hindistan, Endonezya, Malezya, Hong Kong, Bangladeş, Filipinler, Tayland ve Peru gibi ülkelerde yaygınlaştırdı. Son kurban ülkesi ise Türkiye oldu. Birçok ülke tarafından aranan Mavrodi'nin nerede olduğu hala bilinmiyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

MMM'ye sanal para Bitcoin aracılığıyla örneğin 10 dolar yatırdığınızda MMM hesabınıza 10 Mavrov (MMM puanı) kaydediyor. 1 ayda hesap yüzde 20-100 değerleniyor. Bunun için Facebook videoları çekmek, sosyal medyaya MMM'yi öven mesajlar yazmak gibi görevleri tamamlamak gerekiyor. Bu şekilde aslında sistemin genişlemesi ve daha çok insanın üye olması sağlanıyor. Para yatırdıktan 2 hafta sonra para çekebiliyorsunuz. MMM bu noktada bir başka kullanıcıdan aldığı parayı sizin hesabınıza yatırıyor. Yani aslında yeni katılan kullanıcıların parasını eski üyeler arasında paylaştırıyor. Yeni üye geldikçe bu sistemin devamı bir süre sağlanabiliyor. Ancak bir noktada yeni üye kaydı olmayınca dağıtacak para olmuyor ve sistem 'patlıyor.'

Kod adı 'Leyla'

Siber Polisi'nin çalışmasında dünyada 24 ülkede faal olan yapının Türkiye ayağındaki üst ismin" Leyla" kod adlı Elvira Egorova olduğunu belirledi. Aramalarda sistemin diğer yöneticileri de tek tek tespit edildi. Polis 33 şüphelinin yakalanması için önceki hafta düğmeye bastı. Operasyonlarda araların Rus uyruklu Elvira Egorova'nın da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital malzemeye de el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

MEHMET ALİ DEMİR

Vatan
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