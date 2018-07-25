Adalet Şurası kitap haline getirildi

Adalet Bakanlığınca Türkiye'de ilk kez yargı hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla düzenlenen "Adalet Şurası"nda yapılan sunumlar ile konuşmalar kitap haline getirildi.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve 10-11 Ocak'ta düzenlenen Adalet Şurasına ilişkin kitap hazırladı.

Kitapta, "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı", "Adalet Sosyolojisi ve Adalet Psikolojisi", "Türk Ceza Hukukunda Adalet Anlayışı", "Medya, Toplum ve Adalet", "Adalet Bilinci ve Eğitimi", "Adalete Güven ve Yargıda Etik Değerler" başlıklı 6 oturumda gazetecilerin, akademisyenlerin yaptığı sunumlar ile konuşmalar bir araya getirildi.

Adalet Şurasına özel hazırlanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o tarihte Başbakan olarak görev yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, şuranın açılışındaki konuşmalarına yer verildi.

Kitabın son bölümü ise Adalet Şurasının sonuç bildirgesine ayrıldı.

- "Adaletin çehresini değiştirmiştir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kitap için "ön söz" kaleme alındı.

Gül, yazdığı ön sözde, Adalet Şurasının çalışmalara ışık tuttuğunu ve yeni ufuklar açtığını bildirdi.

İlk kez düzenlenen şurayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Gül, Adalet Şurasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Yargının adil, etkili ve hızlı işleyişinin temininin hukuk devletinin asgari gerekleri arasında bulunduğunu belirten Gül, yargıya güvenin de dünya genelinde giderek artan biçimde önemli bir kavram olduğunu vurguladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle amacını, eksenini ve takvimini belirledikleri çalışmaların, Türkiye'yi "güven veren adalet" hedefine her geçen gün daha da yaklaştırdığına dikkati çeken Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 16 yılda yargı alanında birçok köklü değişikliğe, yeniliğe imza atılmıştır. Zamanın gerisinde kalan, toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanan mevzuatın gözden geçirilmesi ve temel kanunlarımızın yenilenmesi, artırılan yargı mensubu ve yardımcı personel sayılarıyla insan kaynağımızın güçlendirilmesi, fiziki ve teknik altyapımızın yenilenmesi ile dünya genelindeki iyi uygulama örneklerinden ilham alarak sisteme kazandırdığımız yeni kurumlar adalet hizmetlerine ivme kazandırmış, adaletin çehresini değiştirmiştir."