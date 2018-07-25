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Valilik: Atatürk heykeline saldıran Suriye'li değil

Adana Valiliği: Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi olayı gerçekleştiren şüphelinin, Suriye uyruklu olmadığı tespit edilmiştir
25 Temmuz 2018 09:56
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Valilik: Atatürk heykeline saldıran Suriye'li değil

Adana'da Valiliğinden, Çukurova Belediyesi önündeki Atatürk heykeline saldıran kişinin, Suriyeli olmadığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada 12 Temmuz'da Atatürk heykeline saldıran şüphelinin Suriyeli olduğu ve gözaltına alınmadığı şeklindeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk heykeline saldırı olduğu bilgisi üzerine, olaya ilk müdahaleyi yapan belediye görevlilerinin hemen akabinde Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı görevli personel, şahsı zor kullanmak suretiyle etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştır. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi olayı gerçekleştiren şüphelinin Suriye uyruklu olmadığı tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüphelinin Mardin-Artuklu nüfusuna kayıtlı R. K. (37) olduğu belirlenmiştir. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."
Anadolu Ajansı
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