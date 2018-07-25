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Altının gramı güne düşüşle başladı

Gram altın 191,7 lira, çeyrek altın 315 lira ve Cumhuriyet altını 1.283 liradan işlem görüyor
25 Temmuz 2018 10:02
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Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 191,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle 194,7 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artışla 192,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 191,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.283 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,14 yükselişle 1.226,32 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle 194,7 lira seviyesine yükselen altının gram fiyatında dalgalı ve yukarı yönlü işlemlerin devam edebileceğini belirtti.

Teknik olarak altının gram fiyatında 190 liranın destek konumunda izleneceğini söyleyen Memiş, "Kısa vade için 190-200 lira, orta vade için 200-215 lira bant aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatı, altının ons fiyatının en düşük olduğu dönemlerde olmasına rağmen 190 lira seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirmesi, yükselişlerin devam edeceğinin sinyalini veriyor." dedi.

Memiş, uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatının baskı altında kalmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.223-1.233 dolar aralığında işlemler göreceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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