Suriyeliler en çok İstanbul'u, en az Bayburt'u tercih ediyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve Türkiye'ye gelen Suriyeliler, 563 bin 791 bin kişi sayısıyla iller arasında en çok İstanbul'u tercih etti. İstanbul'u ise Şanlıurfa, Hatay gibi iller takip ederken, kayıt edilen Suriyeli sayısında en düşük sayıyla Bayburt son sırada yer aldı. 2018 yılının son verilerine göre de, Türkiye'de yaşayan göçmen sayısı 3 milyon 541 bin 572 kişi olarak kaydedildi.

İç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen ve daha sonrada çeşitli nedenlerle Türkiye'de kalan Suriyeli göçmenler, Türkiye'nin 81 iline dağıldı. Ülkede geçici korunma kapsamındaki Suriyeli sayısı, Temmuz 2018 verilerine göre bir önceki yıla göre artış göstererek 3 milyon 541 bin 572 oldu. Verilere göre, geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyeli sayısı ise 210 bin 177 kişi olarak kaydedildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Suriyeli göçmenler en çok İstanbul'a yerleşti. 563 bin 791 bin kişi sayısıyla İstanbul en çok kaydedeilen iller sıralamasında birinci sıraya yerleşti. İstanbul'u ise 471 bin 955 kişi sayısıyla Şanlıurfa takip etti.

İzmir'de 138 bin 150 Suriyeli var

Hatay'da 442 bin 909 kişi sayısıyla Şanlıurfa'dan sonra üçüncü tercih edilen il sıralamasında yer aldı. Rakamlara göre, göç yoğunluğunun en fazla yaşandığı illerin başında gelen İzmir'de ilk on sıralamasına girdi. Çeşme, Dikili, Seferihisar gibi illerden yasa dışı kaçan göçmenlerden 138 bin 150'si İzmir'e yerleşti. Kayıt edilen Suriyeli sayısında ise en düşük sayı 30 kişiyle Bayburt oldu. Bayburt'u ise 36 kişi ile Artvin ve 43 kişi ile Tunceli takip etti.

Göç İdaresini Genel Müdürlüğü verilerine göre, 0-4 yaş dilimindeki kişi sayısı 526 bin 663, 19-24 yaş aralığında bulunan Suriyeli sayısı ise 534 bin 131 kişi olarak kaydedildi. Barınma merkezilerinde bulunan Suriyeli sayısının ise Şanlıurfa'da 70 bin 650 kişi, Adana'da 26 bin 546 kişi, Gaziantep'de de 23 bin 095 kişi olduğu ifade edildi.