Kavurucu sıcakta sebze hasadı

Batman'da çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler güneş altında günlük 50 lira ücret karşılığında sebze hasadı yapıyor.

Gün ağarmasının ardından evden çıkarak tarlanın yolunu tutan işçiler, akşama kadar çalışıyor.

Sabah ezanından sonra tarlaya geldiklerini belirten Hava Kurt AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneşin altında çalıştıkları için büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Zehra Altuner de bir süre önce girdiği üniversite sınavının iyi geçtiğini, hemşirelik bölümünü kazanmayı beklediğini dile getirdi.

Altuner, "Üniversite eğitimi için gerekli parayı kazanmak için tarlada çalışıyorum. Öğlene kadar çalışıyoruz, sonrası aşırı sıcak. Öğleden sonra da gölgeliğin altına geçip paketliyoruz. Bu sıcağın altında günlük 50 lira alıyoruz az da olsa çok şükür."

- Eşi engelli 3 çocuk annesi

Üç çocuk annesi Yeter Kaya ise eşinin engelli olması nedeniyle ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

45 dereceye ulaşan sıcakta güneşin altında çalışmanın zorluğuna dikkati çeken Kaya, "Çocuklarımızı evde bırakıp buraya geliyoruz. Bu güneşin altında çalışıyoruz. Buradan da eve gidip ev işlerini yapıyoruz. Çaresizliğimizden geliyoruz. Bu sıcak ve zorluğun karşılığında 50 lira düşük ücret. 3 çocuğum da okuyor." ifadelerini kullandı.