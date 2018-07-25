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TESK'ten AVM'lere yönelik tatil çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: AVM'lere yönelik tatil kararının vakit kaybedilmeden önümüzdeki Kurban Bayramı'nda hayata geçirilmesini, esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM'de çalışan personel de sevinçle karşılar
25 Temmuz 2018 10:46
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TESK'ten AVM'lere yönelik tatil çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM'lere yönelik tatil kararının vakit kaybedilmeden önümüzdeki Kurban Bayramı'nda hayata geçirilmesini, esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM'de çalışan personel de sevinçle karşılar." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bazı valiliklerce Ramazan Bayramı'nda gündeme getirilen "AVM'lerin, dini bayramların ilk günleri ile 1 Ocak'ta tatil olması" yönündeki uygulamayı değerlendirdi.

Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin, Ramazan Bayramı'nın ilk günü için aldığı kararın uygulamaya konulamadığını anımsatan Palandöken, Kurban Bayramı için erken davranılması gerektiğini kaydetti.

Palandöken, bu kapsamda diğer valiliklerin de tatil kararını örnek alarak uygulamaya koymasının önem taşıdığını vurgulayarak, "AVM'lere yönelik tatil kararının vakit kaybedilmeden önümüzdeki Kurban Bayramı'nda hayata geçirilmesini, esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM'de çalışan personel de sevinçle karşılar." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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