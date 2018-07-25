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2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Alınacak

2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Alınacak
25 Temmuz 2018 10:50
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2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Alınacak

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU
(25 Temmuz 2018)

2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Alınacak

2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ve 2018 Yurtdışı Yükseköğretim Diplamaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Diş Hekimliği), 16 Eylül 2018 tarihinde uygulanacaktır. Başvurular, 25 Temmuz-1 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan Kılavuzları dikkatle incelemeleri önerilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) Başvuru Kılavuzu

2018 Yurtdışı Yükseköğretim Diplamaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS) Başvuru Kılavuzu

Memurlar.Net
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