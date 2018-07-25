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2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Alınacak
2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Alınacak
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Alınacak
2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ve 2018 Yurtdışı Yükseköğretim Diplamaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Diş Hekimliği), 16 Eylül 2018 tarihinde uygulanacaktır. Başvurular, 25 Temmuz-1 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan Kılavuzları dikkatle incelemeleri önerilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) Başvuru Kılavuzu
2018 Yurtdışı Yükseköğretim Diplamaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS) Başvuru Kılavuzu
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