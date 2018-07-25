1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oyuncu Berna Laçin'e 1 yıla kadar hapis istemi

Oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
25 Temmuz 2018 10:57
Yazdır
Oyuncu Berna Laçin'e 1 yıla kadar hapis istemi

Oyuncu Berna Laçin hakkında, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, çocuklara karşı işlenen cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin idam cezası gerektirip gerektirmediğine dair kamuoyunda çıkan tartışmalar kapsamında şüpheli Berna Laçin'in Twitter hesabından 3 Temmuz'da bir yazı yayınladığı anlatıldı.

Bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli Laçin hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Laçin'in alınan savunmasında suça konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o tarihte gündemde idam ve çocuk tacizine ilişkin sosyal medyada tartışmalar yapıldığını, takipçileri ile yazışırken Suudi Arabistan'daki düzen içerisinde tacizin ve tecavüzün olmadığına dair iddialarda bulunulduğunu, bunun üzerine kendisinin de söz konusu yorumu yaptığını, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama kastının bulunmadığını, söz konusu tweetin konusunun da idama ilişkin olduğunu, sadece idama karşı olduğunu, çocuk ve kadınlara tecavüz, kadına şiddet suçları ile benzeri suçlarda idamın çözüm olmadığını anlatmak istediğini söylediği ifade edildi.

İddianamede, soruşturmaya konu yazıda örnek gösterilen Medine şehrinde İslam Peygamberi'nin kabrinin bulunduğu, hac ibadeti kapsamında ziyaret edildiği ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal bir şehir olduğu, açık internet kaynaklarından yapılan araştırmaya göre buradaki tecavüz suçlarının, dünyadaki diğer şehir veya ülkelere nazaran "tecavüz rekoru kırdığı" şeklinde lanse edilmesini gerektirecek hiçbir resmi ya da gayri resmi istatistiki veri bulunmadığı vurgulandı.

- Dile getirilen iddialar nesnel bir veriye dayanmıyor

Dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli Laçin tarafından dile getirilen iddianın, nesnel bir veriye dayanmadığı aktarılan iddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında vurgulandığı üzere şiddet çağrısı barındırmasa bile dini değerlere yönelik "ucuz" saldırıların ifade özgürlüğü kapsamında korunamayacağı ve düşünce açıklanırken dini değerlere yönelik saygısız tutumlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

İddianamede, bu nedenle şüpheli Laçin'in kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiç bir şekilde katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı aktarıldı.

Şüpheli Laçin'in bu şekilde üzerine atılı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Laçin ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 430 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Valilik: Atatürk heykeline saldıran Suriye'li değil
25 Temmuz 2018 09:56		 Mersin'de aranan hükümlü yazlıkta yakalandı
25 Temmuz 2018 09:40
Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koptu
25 Temmuz 2018 09:10		 Sözde çevreciler ÇED toplantısını basıp yatırımı engellediler
25 Temmuz 2018 09:00
Genç kadın ortağı tarafından öldürüldü
25 Temmuz 2018 07:35		 Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı
24 Temmuz 2018 22:27
Parke yapım makinesine kapılan genç yaşamını yitirdi
24 Temmuz 2018 22:21		 Fotoğraf çekerken baraj gölüne düşen genç kayboldu
24 Temmuz 2018 21:56
16'ncı kattan atlamak isteyen genci, polis ikna etti
24 Temmuz 2018 21:11		 Duvardan atlarken ağır yaralanan çocuk öldü
24 Temmuz 2018 20:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
Bedellide 1 gün sürprizi
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
İşte kare kare himmet ihaneti
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?
Cumhurbaşkanlığına, 4 gün boyunca vekalet edecek
Telefon rehberinde 'Şakirt' oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ice man 4
şiddet iyi yönde kullanılabilir 7
Göbegi acik giyinmek 3
meral akşener'in istifa etmesi 6
Nuit 2
mete gazoz 2
Eymir gölü 2
fikirlere kurşun işlemez 1
metanet 1
Güzel kaybetik 8
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alım İlanı
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam