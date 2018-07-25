1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı

Başkent Atina çevresini alev topuna çeviren feci yangından, kara haberler gelmeye devam ediyor
25 Temmuz 2018 11:01
Yazdır
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Pazartesi günü öğleden sonra çıkan ve halen yer yer süren yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı. Gece saatlerinde açıklanan son rakam, 76'ydı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 188 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kavurucu sıcakta sebze hasadı
25 Temmuz 2018 10:22		 Karayollarında durum
25 Temmuz 2018 08:50
Türkiye küresel güç olma yolunda
25 Temmuz 2018 08:05		 Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
25 Temmuz 2018 06:30
Mars Dünya'ya en yakın konuma geliyor
24 Temmuz 2018 23:37		 Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı
24 Temmuz 2018 23:13
İş ilanındaki 'tesettürlü olmayan' ifadesine tepki
24 Temmuz 2018 22:16		 İşte geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri
24 Temmuz 2018 22:06
Kitap okuyana çay bedava
24 Temmuz 2018 21:51		 Sabiha Gökçen günlük 120 bin yolcu rakamını geçti
24 Temmuz 2018 20:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
Bedellide 1 gün sürprizi
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
İşte kare kare himmet ihaneti
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?
Cumhurbaşkanlığına, 4 gün boyunca vekalet edecek
Telefon rehberinde 'Şakirt' oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ice man 4
şiddet iyi yönde kullanılabilir 7
Göbegi acik giyinmek 3
meral akşener'in istifa etmesi 6
Nuit 2
mete gazoz 2
Eymir gölü 2
fikirlere kurşun işlemez 1
metanet 1
Güzel kaybetik 8
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alım İlanı
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam