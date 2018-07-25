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Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Başkent Atina çevresini alev topuna çeviren feci yangından, kara haberler gelmeye devam ediyor
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Pazartesi günü öğleden sonra çıkan ve halen yer yer süren yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı. Gece saatlerinde açıklanan son rakam, 76'ydı.
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