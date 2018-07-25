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Eşeğe sopayla işkence yapan şahsa bin 250 TL para cezası
Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatırken iki eşeğin başına ceketini sarıp, elindeki sopayla vurarak işkence yapan çobana, bin 250 lira idari para cezası kesildi.
Arpaçay'da hayvan otlatırken iki eşeğin başına ceketini sarıp, elindeki sopa ile defalarca vurarak bayıltan çoban V.Ç.'nin görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki çekti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Arpaçay'da 54 yaylada çoban V.Ç.'yi aradı. Jandarma kısa sürede V.Ç.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan V.Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, devreye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü girdi. DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç.'ye, 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' suçundan hayvan başına 625 TL olmak üzere toplam bin 250 TL idari para cezası uyguladı.
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