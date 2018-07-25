'Kılıçdaroğlu siyasetçi değil, vesayetin siyasi aktörü'

İşte Mahir Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları;

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Uygulamaları ile konuştukları arasında fark var. Değişim şart diyor ama kendi dışındakilerden bahsediyor. Siyasetin gündemini Kemal Kılıçdaroğlu'nun rehin almasından sıkıldık. Artık ona cevap vermekten de sıkılmaya başladık. Çünkü Türkiye yeni bir döneme girdi. O siyasetin gündemini zehirliyor. Ciddi anlamda onun konuşmaları herkesi rahatsız eden bir şekle girdi. Bir siyasetçi değil vesayetin siyasi aktörü.