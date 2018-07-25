Sağlıkçılara yönelik şiddet, doktoru boksa yöneltti

Siirt Devlet Hastanesi'ne şubat ayında atanan Ortopedi Doktoru Cengiz Kopuz, sağlıkçılara yönelik şiddet olayları nedeniyle boks yapmaya başladı. Çocukluğundan beri boksa ilgi duyduğunu anlatan Kopuz, kente geldiğinden beridir haftada 5 gün antrenman yaptığını belirterek, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Günün stresini kum torbalarına vurarak attığını anlatan Kopuz, "Uzun zamandan beri boks yapmak istiyordum ancak fakültede derslerimden, uzmanlık sınavından vakit bulamıyorum. Siirt'te gelince Suat hocayla tanıştık. Bizi burada haftanın 5 günü çalıştırıyor. Sabahları hastanede çalışıyorum. Mesai yaptıktan sonra o günün stresini burada kum torbalarını yumruklayarak, arkadaşlarla maç yaparak atıyoruz. Sağlık için de çok faydalı bir spor. 50 derece sıcakta akşamları çok rahat uyumamı sağlıyor. Sabah saat 8 buçuk gibi mesaiye başlıyoruz. Kimi zaman hasta muayene ediyorum çok kalabalık oluyor kimi zaman ameliyatta oluyoruz. Mesai sonrası da buraya gelip ter döküyorum. Çok keyifli oluyor. Bütün vatandaşlara boks yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"İlerde Türkiye şampiyonluğu hayal ediyorum"

Türkiye'de sağlıkçılara karşı şiddet olaylarının tırmandığını ifade eden Kopuz, "En azından bu sporla benim de başıma bir iş gelirse hastanede kendimi koruyabilirim diye düşünüyorum. En azından bu spor buna yarayabilir. Başladıktan sonra hedefimi yükselttim. İnşallah profesyonel olmayı ilerde Türkiye şampiyonluğuna kadar uzanmayı hayal ediyorum. Artık Allah nasip ederse" diye konuştu.

Boks sporuna ilginin her geçen gün artığını söyleyen antrenör Suat Yüksek ise, "Değişik yaş kategorilerinde sporcu yetiştirmekteyiz. Hedefimiz milli takıma sporcu kazandırmaktır. Siirt'te ortopedi doktoru olarak atanan Cengiz hocamızın boks sporuna ilgisi her geçen gün artıyor. Boks sporunu sağlıkta olan şiddetten ötürü değilde, ileride maçlara katılıp Türkiye şampiyonluğu derecesi elde etmesi için yapmasını isterim" ifadelerini kullandı.