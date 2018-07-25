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Akşener: Aday olmama kararım kesindir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmama kararının kesin olduğunu açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmama kararının kesin olduğunu açıkladı.
Meral Akşener'in twitter'dan yapmış olduğu açıklama:
Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.
Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.
Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.
Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
Saygılarımla.
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