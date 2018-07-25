'Gören göz' projesi karanlık dünyalara yol gösterecek

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan görme engelli vatandaşlar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dağıtılan "gören göz" yazılımı sayesinde, gitmek istedikleri yerlere başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan ulaşabilmenin rahatlığını yaşıyor.

Bakanlıkların işbirliğinde 41 ilde görme engelli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan cihaz, görme engellilerin ulaşmak istediği yere sesli komutlar yardımıyla yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak gidebilmesi amacıyla tasarlanmış bir sistemi içerisinde barındırıyor.

"Gören göz" yazılımının yüklenmiş olduğu ve GPS alıcısına gelen koordinat bilgilerinin sayısal harita yardımıyla işlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuşla gitmek istediği adrese doğru yönlendirecek akıllı telefon cihazı olan "gören göz", sahip olduğu navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin erişilebilirliğini kolaylaştırıyor.

Alaplı ilçesinde yaşayan görme engelli İsmail Korkut ve Ercan Turan, 2 ay önce başvurdukları "Gören Göz" projesi kapsamında cihazlarını ücretsiz aldı. Daha önce aradıkları adresleri yardım almadan bulmada zorlanan Korkut ve Turan, gören göz yazılımının sesli komutları eşliğinde istedikleri yere tek başına gidebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Hayatımı çok kolaylaştırdı"

Ercan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gören Göz" cihazı sayesinde hayatının eskiye göre çok daha kolaylaştığını söyledi.

Yanında bir arkadaşına ihtiyaç duymadan cihaz sayesinde istediği yere gidebildiğini ifade eden Ercan, şöyle konuştu:

"Devletimiz sağ olsun. Görme engellilerin istedikleri yere tek başına gidebilmeleri için navigasyonu yüklü telefonu 2 ay önce ücretsiz olarak teslim etti. İstediğimiz yere gitmek için telefona gideceğimiz yeri, ili, ilçeyi, konumu yazarak gidebiliyoruz. Mesafeleri bizlere sesli olarak söylüyor. Sağa, sola dönün ikazları vererek bizi yönlendiriyor. Gitmek istediğim her noktaya giderken bu cihazı kullanıyorum. Hayatımı çok kolaylaştırdı."

Ercan, program sayesinde yanlarında herhangi birine ihtiyaç duymadıklarını belirterek, "Eskiden gitmek istediğim yere bir başkasının beni getirmesi gerekiyordu. Şimdi bu cihazla istediğimiz yere komutlar yardımıyla gidebiliyoruz. Büyükşehirler de gezerken çok işimize yarıyor." diye konuştu.

Anadolu Engelliler Birliği Derneği Başkanı İsmail Korkut da cihazı kullanmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Korkut, "Görme engelliler için her şey düşünülmüş. Kimseden yardım almadan bir yerden bir yere ulaşmamıza büyük fayda sağlayacaktır. " ifadesini kullandı.