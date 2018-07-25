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Mersin'de trafik kazaları: 2 ölü 2 yaralı
Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hikmet K. idaresindeki 55 ZA 331 plakalı traktör, D-750 Karayolu Tarsus-Pozantı istikameti Taşobası Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulkerim Babuşoğlu'na (4) çarptı.
Kazada, küçük çocuk hayatını kaybetti.
Öte yandan ilçede, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 EMN 46 plakalı otomobil, D-400 karayolu Yenice Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Araçta bulunan Samet Ataş (19) olay yerinde hayatını kaybetti, Mithat Balcı ile Nurettin Bartan ise otomobilde sıkıştı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tarafından bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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