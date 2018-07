Cumhurbaşkanı: Atamaları 10-15 gün içinde tamamlarız

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

PUTİN İLE GÖRÜŞME VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat olsun gerek Münbiç olsun bunlar istenilen istikamette gelişmiyor. şu an için istenilen istikamette yerler Afrin Cerablus...

Bazı görüşmeleri Tel Rıfat konusunda da yaptık. Dara konusu var. en sıkıntılı olaylardan bir tanesi.

İdlib konus var bunu tekrar ele alacağız.

"(Atama kararları) Fazla uzun sürmez, öyle zannediyorum ki 10-15 gün içerisinde inşallah bu yapılanmayı tamamlarız."

"Her an her şey olabilir, atanmış olan da görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öne alıyoruz, başarısızlık kitabımızda yer almıyor."