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Çözüm süreci yasası lağvedildi
Çözüm süreci yasasının 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yetki kararnamesiyle lağvedildiği ortaya çıktı.
Habertürk'ün aktardığına göre, 2014 yılında çıkarılan 6 maddelik çözüm süreci yasası, yetki kararnamesiyle yürürlükten kaldırıldı.
2557 sayılı çözüm süreci yasası 16 Temmuz 2014'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa çözüm sürecinde yapılacak çalışmalara ilişkin koordinatörlük ve sekretarya kurulmasını öngörüyordu. Düzenlemeyle süreçte görev alan kamu görevlilerine hukuki, idari ve cezai bir sorumluluklarının olmayacağını belirten dokunulmazlık zırhı da getirilmişti.
Düzenleme 9 Temmuz'da yayınlanan yetki kararnamesiyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumu öngören yetki kararnamesiyle bakanlıklar bağlı kurumların teşkilat yapılarını düzenleyen pek çok yasa yürürlükten kaldırılmıştı. Çözüm süreci yasası da bunların arasında yer aldı.
Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni düzenlemeler yapıldı. Çözüm süreci yasası da bunlar arasında yer almadı.
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