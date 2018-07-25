Vali Sonel JÖH'lerle mangal keyfi yaptı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, ziyaret ettiği İl Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma özel harekatçı (JÖH) askerler ile mangal yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sonel, İl Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Buradaki özel harekatçı askerlerle bir süre sohbet eden Sonel, İstanbul'daki bir et lokantasından gönderilen et ve köfteleri pişirmek için mangal başına geçti.

Pişirdiği yiyecekleri Mehmetçik'e ikram eden Sonel, "Buranın huzur şehri olması için kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyor. Her türlü doğa şartında karda, kışta, zorlu coğrafyada teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle yemekte beraber olalım istedik. Onlar için ne yapsak azdır. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ayakları taşa değmesin." ifadesini kullandı.