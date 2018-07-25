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Kılıçdaroğlu: Hazırsa imzalar, getirsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili düşüncelerimizi ilettik. Umuyoruz önümüzdeki süreç içinde taşlar yerine oturur, yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur
25 Temmuz 2018 12:39
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Kılıçdaroğlu: Hazırsa imzalar, getirsinler

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.

Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ı, TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla daha önce telefonla arayıp kutladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu kez grup başkanvekilleriyle ziyaret ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Yıldırım'a, seçilmesinden dolayı iyi dileklerini ve düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi açısından, hem bürokratik açıdan parlamentodaki bürokratik düzeyin daha güçlü olması açısından hem parlamentoda, örneğin torba yasalar gibi düzenlemelerin görüşülmemesi açısından düşüncelerimizi aktardık Sayın Başkan'a. " dedi.

Yıldırım'a, cezaevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile ilgili düşüncelerini de ilettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir haksızlık olduğunu, yargının bir haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklamaların, parlamentoya gelip, görev yapması gerekirken Sayın Berberoğlu'nun halen içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun iradesini, sözlerini bir anlamda dinlemediği, devre dışı bıraktığı gerçeğini de bir şekliyle Sayın Başkan'a aktardık. Umuyoruz önümüzdeki süreç içinde taşlar yerine oturur, yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur diye düşünüyoruz. Düşüncelerimizi Sayın Başkan ile paylaştık."

Anadolu Ajansı
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