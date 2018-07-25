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Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
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