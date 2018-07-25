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2 dev marketin kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı'nın başlamasına az bir süre kala, kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Türkiye'nin en büyük market zincirleri olan Migros ve CarreforSA kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar 1155 liradan başlıyor
25 Temmuz 2018 13:39
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2 dev marketin kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı bu yıl 21-22-23-24 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bayram yaklaşırken, kurban hareketliliği de başladı. Kurban satışlarından önemli bir pay alan zincir marketlerden ikisisi, Migros ve CarrefourSA küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

Migros müşterilerine üç farklı kurban seçeneği sunuyor.

12 kg'lık koç 1155 TL, 16kg'lık koç ise 1295 TL'ye satılıyor. Büyükbaş almak isteyenler ise Migros'tan hisse alabiliyor. Buna göre minimum 21 kg'lık Kurbanlık Büyükbaş (1/7 Hisse) 1245 TL'den satılıyor.

CarrefourSA'da ise küçükbaş fiyatı 1245 liradan başlıyor. CarrefourSA'da 1 adet Küçükbaş Karaman Kurban Paketi (Akkaraman) 1245 TL iken, Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi 1285 TL.

Markette 1 adet 1/7 Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ise 1225 TL'ye satılıyor.
Habertürk
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