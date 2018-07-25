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ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç cevap
ODTÜ İnşaat Mühendisliği okuyan bir öğrenci, sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal'a mesaj yazarak, kendisini okuluna almasını istedi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) hazırlık sınıfını geçemeyen bir öğrencinin Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden isteğine ilginç bir cevap geldi.
Rektör, öğrencinin "Beni okulunuz alın hazırlığı geçemiyorum" sözlerine, "Antalya'nın adına kanma" diye cevap verdi.
ODTÜ İnşaat Mühendisliği okuyan E. Can Tombulyan, sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal'a mesaj yazarak, kendisini okuluna almasını istedi.
Tombulyan yazdığı mesajda, "Hocam ODTÜ hazırlığı geçemiyorum. Beni okulunuza alır mısınız hocam?" dedi. Bunun üzerine öğrenciye aynı şekilde sosyal medya hesabından cevap veren Rektörü Mustafa Ünal, "Antalya'nın adına kanma burada hiç geçemezsin" dedi.
Bunun üzerine rektöre bir cevap daha veren öğrenci Tombulyan, "Tamam hocam özür dilerim" diyerek mesajına ağlama simgesi koydu.
ODTÜ'lü öğrenci ile Akdeniz Üniversitesi rektörü arasında geçen bu konuşma kısa sürede çok sayıda retweet aldı.
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