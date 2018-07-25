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25 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
25 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 25 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Telefon rehberinde 'Şakirt' oyunu FETÖ ile Adnan Oktar'ın kod adları bile aynı: Dayı FETÖ Afrika'da boş durmuyor Darbe sanığının kardeşi mahrem imam çıktı 34 komiser yardımcısına gözaltı kararı Balıkesir'de açığa alınan astsubaya FETÖ'den gözaltı Balıkesir'de FETÖ'cü astsubay tutuklandı İzmir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis Hakim adaylarının yargılandığı FETÖ davasında ceza yağdı Eski SAT'çı savcılıkta 'ateş ettim' dedi, mahkemede reddetti FETÖ'nün 'bahçıvanı'na 22,5 yıl hapis istemi
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