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FETÖ'nün 'Samsun bölge öğrenci sorumlusu'na hapis cezası

Örgütün bölge öğrenci sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ragibe Öner'e 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezası verildi
25 Temmuz 2018 13:53
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FETÖ'nün 'Samsun bölge öğrenci sorumlusu'na hapis cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ragibe Öner 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Öner ile avukatı katıldı.

Öner, duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına hükmetti.

Öner'in, "Rgb55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"a bir telefonundan 163 bin 121, diğer telefonundan da 33 bin 497 kez giriş yaptığı iddianamede yer almış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin 15 Mart'ta düzenlediği operasyonda firari sanık, "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu iddiasıyla eşi Ahmet Öner'le örgütün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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