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Aytun Çıray: Akşener'i ikna edeceğiz, başka adayımız yok
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmama kararı için "İkna edeceğiz başka adayımız yok" dedi
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmama kararı için "İkna edeceğiz başka adayımız yok" dedi.
Musavvat Dervişoğlu da, "Biz onu ikna edeceğiz" dedi.
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