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Mersin'de dikenli incir hasadı başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadına başlanan ve 10 santimetreyi bulan sert dikenlerle kaplı olması nedeniyle toplanması özel çaba gerektiren dikenli incirin kasası 50 liradan satılıyor
25 Temmuz 2018 14:24
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Mersin'de dikenli incir hasadı başladı

Mersin'de doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirde, adını aldığı sert dikenleri nedeniyle büyük özen isteyen hasat süreci başladı.

Halk arasında "kaynana dili" ve incirin yabani türü olarak bilinen meyve, sadece yaz mevsiminde olgunlaşan kaktüslerden toplanıyor.

Bitkisi, 10 santimetreyi bulabilen sert dikenlerle kaplı olduğu için hasadı özel çaba gerektiren incir, dikenlerin rüzgardan uçarak çiftçilere zarar vermemesi için sabahın erken saatlerinde dallarından alınıyor.

Üreticiler, korunaklı eldivenler veya uzun maşalar yardımıyla topladıkları incirleri özenle sandıklara yerleştiriyor. İçinde yaklaşık 200 meyvenin bulunduğu bir kasa 50 liradan satılıyor.

Sert kabuğundan ayrıldığında yumuşak ve tatlı meyvesi ortaya çıkan dikenli incirin, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor.

Dikenli incirin yoğun olarak yetiştirildiği Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Teberik, AA muhabirine, 5 dönüm alandan her hasat döneminde 3 tona yakın ürün aldığını söyledi.

Meyveye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Teberik, "Organik yetişiyor, gübre ve ilaç istemiyor. Son yıllarda bu ürüne rağbet arttı. Biz bu bitkiyi yıllar önce evimizin etrafına çit olsun diye değerlendiriyorduk ancak artık para kazandırıyor." dedi.

Teberik, meyvenin Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaygın olarak yetiştirildiğini ifade ederek, "Meyvenin içi çok güzel. Çekirdekli bir meyve. Bağırsakları temizler, cilde güzellik verir, enerji verir. Satışta sıkıntımız yok. Hasattan sonra elimizde ürün kalmıyor." diye konuştu.

Meyvenin hasadının zahmetli olduğunu dile getiren Teberik, "Meyvenin üzerindeki minik dikenler sadece kaşıntı yapıyor ancak kaktüsündeki dikenler, kör diken deniliyor, battığı yeri şişirir. Toplamada özel eldivenler kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Üreticilerden Solmaz Çömez de üründen, hasat döneminin kısa olmasına rağmen önemli miktarda gelir elde ettiklerini belirterek, "Bizim için 2-3 aylık bir gelir sağlıyor. Dikenleri nedeniyle toplanmasının zorluğu var ama tadı çok güzel. Eskiden kasası 30 liradan gidiyordu, şimdi 50 liradan satılıyor. Altın gibi değer kazandı. Her gün üzerine 5 lira koyuyor." dedi.

Tarsus Ziraat Odası Meclis Başkanı Yılmaz Aktaş da dikenli incirin ününün giderek yayıldığını, herkesin bu ürünün bir kere de olsa tadına bakması gerektiğini söyledi.

Yürüttükleri tanıtım çalışmalarıyla üretimin yaygınlaşmasını sağladıklarını dile getiren Aktaş, ilerleyen dönemlerde dikenli inciri yurdun her tarafına göndermeyi istediklerini kaydetti.

Sezgin Pancar
Anadolu Ajansı
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